Fledderus en Van der Laak doen wedstrijdritme op

14 december 2006, 12:23
Roland | Redacteur

Ron Jans, de trainer van FC Groningen, kan binnenkort weer een beroep doen op Koen van der Laak en Mark-Jan Fledderus. Beide spelers waren de afgelopen weken door blessures niet inzetbaar, maar zijn inmiddels weer fit.

Zowel Van der Laak als Fledderus speelde woensdag één helft mee in een competitieduel met Jong FC Groningen tegen Jong Sparta. 

Wanneer beide spelers weer in de selectie van Ron Jans opgenomen kunnen worden, is nog onduidelijk. De uitwedstrijd van komend weekend tegen AZ komt vermoedelijk nog te vroeg, maar mogelijk is het duo weer inzetbaar als FC Gronigen op 22 december op bezoek gaat bij Heracles Almelo.

