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Nieuwe spelregel leidt tot grote irritatie bij Nederland - Algerije

3 juni 2026, 22:03
Nathan Aké in Nederland - Algerije
Foto: © NOS
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een nieuwe spelregel leidde woensdagavond tot irritatie bij het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Algerije. Na een blessure moest Nathan Aké enige tijd aan de kant blijven, waardoor Oranje met tien man op het veld stond.

Aké viel aan het begin van de tweede helft in en kwam al snel op ongelukkige wijze in botsing met spits Amine Gouiri. De verdediger werd op het hoofd geraakt en bleef even op de grond liggen, alvorens onder begeleiding naar de kant te lopen.

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Oranje hield rekening met een wissel, maar Aké kon uiteindelijk toch verder. Maar, zo wist NOS-commentator Jeroen Grueter te melden: “Volgens de nieuwe regels moet Aké wachten tot er een minuut is verstreken.”

Dat leidde tot zichtbare irritatie in De Kuip. Het publiek floot luidkeels. Aké wilde het veld in, maar werd tegengehouden door de arbitrage en mocht pas terugkeren nadat Oranje een corner had genomen.

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Nederland - Algerije

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Nathan Aké

Nathan Aké
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 31 jaar (18 feb. 1995)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
18
0
2024/2025
Man City
10
0
2023/2024
Man City
29
2
2022/2023
Man City
26
1

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