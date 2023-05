Totti bedankt officieel voor Squadra Azzurra

Francesco Totti heeft vrijdag officieel bedankt voor de nationale ploeg van Italië. De 30-jarige aanvallende middenvelder van AS Roma kwam na het winnen van de wereldtitel, vorig jaar in Duitsland, al niet meer voor de Squadra Azzurra uit. Hij zei destijds dat hij alleen nog maar in "belangrijke" wedstrijden voor Italië wilde spelen.

Totti gaat zich de komende jaren volledig concentreren op AS Roma. Hij speelt al vijftien jaar bij de Romeinse ploeg. In 366 competitiewedstrijden scoorde hij 147 keer. Voor Italië speelde hij 58 interlands waarin hij negen doelpunten maakte.