Blijvend hersenletsel dreigt voor Puerta

Het gaat nog altijd niet goed met Antonio Puerta. De situatie van de 22-jarige verdediger van Sevilla, die sinds zondag in een kunstmatig coma gehouden wordt nadat hij tijdens en na de wedstrijd tegen Getafe onwel werd, is nog altijd 'zeer kritiek'. Dat heeft FC Sevilla dinsdag laten weten via haar officiële website.

Volgens de club verkeert de international niet in direct levensgevaar, maar is de kans wel groot dat de Spanjaard blijvend hersenletsel op zal lopen. De eerste tekenen hiervan zijn inmiddels waargenomen, zo blijkt uit een medisch rapport.

Puerta zakte tijdens de wedstrijd tegen Getafe ineens in elkaar, waarna medespelers voorkwam dat hij zijn tong inslikte. Hierna verliet Puerta lopend het veld, maar in de kleedkamer ging het opnieuw mis. Hij kreeg tot driemaal toe een hartstilstand, waarna hij door de clubartsen gereanimeerd moest worden.