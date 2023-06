Koeman: "Afwezige Koné niet geblesseerd"

Arouna Koné lijkt aan te sturen op een vertrek bij PSV. De Ivoriaan ontbrak vandaag op de training, omdat hij een enkelblessure zou hebben. Maar volgens coach Ronald Koeman is Koné, die naar Sevilla kan, helemaal niet geblesseerd.

"Wat er aan de hand is weet ik niet. Ik heb Arouna gevraagd wat er met hem is, maar ik kreeg geen duidelijk antwoord. Hij is inmiddels in het ziekenhuis geweest voor zijn enkel, maar daar is geen blessure aan het licht gekomen", zegt Koeman tegen De Telegraaf. De coach blijft vrij rustig onder de situatie. "Ach, ik heb geleerd me niet meer te storen aan dit soort gedrag. Het ligt nu bij de club. Maar ik ben wel teleurgesteld in de mens Koné. Zaterdag speelt hij in ieder geval niet tegen NEC."

Sevilla bracht eerder deze week een bod van negen miljoen euro uit op Koné, maar dit bod werd door de clubleiding van PSV resoluut afgewezen. Naar verluidt willen de Eindhovenaren tussen de twaalf en dertien miljoen euro voor de spits.

Naast Koné doet overigens ook Edison Mendez niet mee in de thuiswedstrijd tegen NEC. De Ecuadoriaan krijgt rust. "Hij heeft de hele week gereisd. Als je zo'n intensieve week hebt gehad en je komt vanochtend pas terug, moet je andere mogelijkheden vinden. Ik heb frisse jongens nodig, daarom krijgt hij rust."