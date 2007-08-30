Stekelenburg: "Een mokerslag"

De uitschakeling in de voorronde van de Champions League tegen Slavia Praag, is bij de spelers van Ajax keihard aangekomen. De Amsterdammers verloren woensdag in Tsjechië met 2-1, nadat de heenwedstrijd in de ArenA ook al verloren gegaan was (0-1). Hierdoor gaat niet Ajax, maar het bescheiden Slavia Praag vanavond in de koker tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League.

"Dit komt aan als een mokerslag", zegt Ajax-doelman op de website van zijn club. De keeper vindt dat zijn team de nederlaag over zichzelf afgeroepen heeft. "De kansen waren er, we hebben het alleen niet af gemaakt."

Stekelenburg zelf had meer te doen dan tijdens de heenwedstrijd in Ajax, toen Slavia amper gevaarlijk werd. "Dat is logisch. Wij zoeken de aanval, dan geef je achterin ruimte weg en krijgen zij ook kansen", aldus de sluitpost, die ondanks de tegenslag weigert om bij de pakken neer te gaan zitten. "We moeten verder. Het moet wel. Zondag spelen we tegen Groningen. Dan moeten we er weer staan."