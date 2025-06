Kieft: "Huntelaar nog niet klaar voor buitenland"

Wim Kieft is teleurgesteld over de ontwikkeling die Klaas Jan Huntelaar doormaakt. De oud-international, die nu werkt als analist voor Sport 1, acht de spits van Ajax nog niet klaar voor het buitenland. "Ik denk dat hij nog veel dreigender in zowel zijn voetbal als zijn scoren moet worden, wil hij ook werkelijk klaar zijn voor een grote club", zegt de oud-spits van onder meer Ajax en PSV in De Telegraaf.

"Het valt me op dat er nog een hoop moet gebeuren bij hem, voordat hij een spits is die ook op het internationale niveau wordt gerespecteerd", zegt de 43-voudig international.

"Ik heb hem horen zeggen, dat hij dit seizoen als zijn laatste leerjaar bij Ajax beschouwt en dat hij daarna de stap naar een grote club in het buitenland wil maken. Maar ik vraag me af of hij daar wel klaar voor is en zelfs of hij wel de kwaliteiten heeft om in het internationale voetbal te renderen. In Nederland scoort hij dan wel makkelijk, maar internationaal heeft hij toch eigenlijk nog helemaal niets laten zien."