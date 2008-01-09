Live voetbal

Allardyce krijgt ontslag bij Newcastle United

Allardyce krijgt ontslag bij Newcastle United
0 reacties
Ger
9 januari 2008, 19:21   Bijgewerkt: 19:35

Newcastle United heeft trainer Sam Allardyce op straat gezet. Volgens de verklaring op de website van de Engelse club is het vertrek in goed onderling overleg tot stand gekomen. Assistent Nigel Pearson neemt de taken waar tot er een definitieve opvolger is aangesteld.

Allardyce was pas een half jaar werkzaam op St. James' Park. Onder leiding van de Engelse oefenmeester wist Newcastle niet tot aansprekende resultaten te komen. The Magpies verloren de laatste drie competitieduels en staan momenteel op een kleurloze elfde positie.

"Ik ben teleurgesteld, maar wens de club het allerbeste voor de rest van het seizoen en de verdere toekomst", liet Allardyce in een reactie weten. De trainer had bij Newcastle nog een verbintenis tot de zomer van 2010.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bayer Leverkusen-trainer Erik ten Hag

Erik ten Hag wil volgende Nederlander naar Bayer Leverkusen halen

  • wo 27 augustus, 16:53
  • 27 aug. 16:53
Liverpool-speler Ryan Gravenberch

Slot slaat handen voor het gezicht, maar wordt in minuut 100 gered door 16-jarige

  • ma 25 augustus, 23:08
  • 25 aug. 23:08
Georginio Wijnaldum

Wijnaldum reageert plots op Instagram-post ESPN: 'Laat mij er alsjeblieft buiten'

  • za 23 augustus, 13:26
  • 23 aug. 13:26
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel