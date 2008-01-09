Allardyce krijgt ontslag bij Newcastle United

Newcastle United heeft trainer Sam Allardyce op straat gezet. Volgens de verklaring op de website van de Engelse club is het vertrek in goed onderling overleg tot stand gekomen. Assistent Nigel Pearson neemt de taken waar tot er een definitieve opvolger is aangesteld.

Allardyce was pas een half jaar werkzaam op St. James' Park. Onder leiding van de Engelse oefenmeester wist Newcastle niet tot aansprekende resultaten te komen. The Magpies verloren de laatste drie competitieduels en staan momenteel op een kleurloze elfde positie.

"Ik ben teleurgesteld, maar wens de club het allerbeste voor de rest van het seizoen en de verdere toekomst", liet Allardyce in een reactie weten. De trainer had bij Newcastle nog een verbintenis tot de zomer van 2010.