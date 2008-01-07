Live voetbal

Schorsing voor vechtend Benfica-duo

Ger
7 januari 2008, 11:18   Bijgewerkt: 11:34

Benfica-trainer José Antonio Camacho heeft Luisão en Kostas Katsouranis een disciplinaire schorsing opgelegd. De twee worden gestraft voor hun handgemeen tijdens de competitiewedstrijd tegen Vitoria Setubal (1-1) afgelopen zaterdag.

Luisão raakte van de kook nadat Katsouranis zijn directe tegenstander liet glippen. De Braziliaan moest daardoor verdedigend ingrijpen en ontving een gele kaart. Vervolgens ontstond een scheldpartij tussen de ploeggenoten en werd er van beide kanten geduwd. Camacho wisselde beide kemphanen en besloot ze later voor onbepaalde tijd te schorsen.

