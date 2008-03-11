Heerenveen-speler Roorda heeft Pfeiffer

SC Heerenveen-talent Geert Arend Roorda zal een tijdlang niet in actie kunnen komen voor de Friezen. De middenvelder kampt immers met de ziekte van Pfeiffer, zo is geconstateerd. De verwachting is dat hij drie tot vier weken rust moet houden.

De pas 20-jarige maakte dit seizoen zijn debuut in de ploeg van trainer Gertjan Verbeek. Clubarts Tjitte Wiersma laat via de officiële clubsite weten dat het moeilijk in te schatten is of hij tijdens het reguliere seizoen nog in actie komt. "Het is maar net hoe de ziekte zich openbaart, in een milde of hevige vorm, maar afgaande op de onderzoeksresultaten moet hij zeker drie tot vier weken rustig aan doen", zo vertelt de arts.