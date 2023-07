Engelaar: "Schalke is nog groter dan Ajax"

Orlando Engelaar is onder de indruk van Schalke 04. In een interview met de Duitse krant Bild zegt de van FC Twente overgekomen middenvelder waarom hij de club uit Gelsenkirchen heeft verkozen boven het eveneens geïnteresseerde Ajax.

"Schalke is een nog grotere club dan Ajax. Ik heb hier een grote kans om kampioen te worden", zegt de 29-jarige linkspoot. "Met alle respect voor Bayern, maar Schalke kan dit jaar echt kampioen worden. Het team heeft er genoeg kwaliteit voor."

Engelaar ontkent stellig dat hij het oogappeltje van trainer Fred Rutten is. "Ik ben niet door Rutten meegenomen, ook zonder hem is Schalke een topclub. Dat ik in Enschede zijn aanvoerder was, zegt hier niets. Ik ben gewoon een onderdeel van het team. Maar natuurlijk is het erg fijn dat ik weer met hem mag werken", aldus de

tienvoudig international.