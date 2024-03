Ferguson neemt het op voor gewilde Ronaldo

Cristiano Ronaldo is hot, zoals ze het in de Verenigde Staten zouden zeggen. De wereldberoemde Portugese aanvaller verblijft momenteel in Amerika om commerciële zaken af te handelen en wordt daar constant op de voet gevolgd door allerlei soorten media. Manchester United-trainer Sir Alex Ferguson ontkent de geruchten dat hij niet goed zou kunnen omgaan met zijn gegroeide populariteit.

Ronaldo is momenteel nog herstellende van een enkeloperatie en kreeg daarom toestemming van zijn club om tien dagen voor commerciële activiteiten naar Los Angeles te gaan.

Om te zorgen dat Ronaldo zich daar niet laat verleiden door de sluwe trucs van de media, is er iemand van de club meegereisd. "Het is geen probleem dat hij nu in Amerka zit", zegt Ferguson. "Hij zit daar voor wat commerciële dingen. We hebben iemand met hem mee gestuurd."

Geruchten dat Ronaldo uitgereid zou genieten van het uitgaansleven, is volgens Ferguson onzin. "Er wordt zoveel over hem geschreven, maar er zit een hoop onzin tussen", weet de Schot.

