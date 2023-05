Treffer Grindheim bezorgt Noren zege op Duitsland

In 2008 wist Noorwegen niet één officiële wedstrijd te winnen, maar dit jaar is voor Noorse voetbalfans mooi begonnen. In en tegen Duitsland boekte het land woensdag een fraaie oefenzege (0-1). Christian Grindheim maakte de enige goal.

Heerenveen-middenvelder Grindheim werkte een kwartier na rust een voorzet van teamgenoot Pedersen bij de tweede paal binnen. Dit doelpunt bleek voldoende om de Duitsers, die 73 jaar geleden voor het laatst in eigen huis van Noorwegen verloren hadden, te vloeren. De zege van de Noren was zelfs niet eens onverdiend, want de Duitsers bakten er bijzonder weinig van. Het publiek in Düsseldorf trakteerde de ploeg van bondscoach Joachim Löw dan ook op een striemend fluitconcert.