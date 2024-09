Pocognoli noemt kleedkamerincident 'opgeblazen'

Sebastien Pocognoli was de afgelopen dagen de hoofdrolspeler in een apart verhaal. In diverse Belgische kranten verscheen het verhaal dat hij na afloop van de interland tegen Bosnië ruzie zou hebben gekregen met teamgenoten Timmy Simons en Stijn Stijnen, omdat hij ondanks de nederlaag (2-1) zat te lachen.

Pocognoli zelf snapt niet waar die verhalen vandaan komen. "Dit soort dingen horen binnen de groep te blijven. En dan is het verhaal ook nog eens volstrekt opgeblazen", zegt de linksback op de officiële website van zijn club AZ. "Bij AZ zou dit nooit gebeuren. Hier zijn we één groep met een geweldige beleving. Ik heb hier nooit problemen. Als speler presteer je beter als je vertrouwen hebt in de spelersgroep. In Nederland is de mentaliteit wat dat betreft heel anders dan in België."