Heracles drukt Willem II dieper naar beneden

Willem II was na de eerste speelronde nog de trotse koploper van de Eredivisie, maar intussen is de formatie van trainer Alfons Groenendijk weggezakt naar de onderste regionen op de ranglijst. Zaterdag werd voor de derde week op rij verloren. Heracles Almelo was in Tilburg met 0-1 te sterk dankzij Bast Dost.

Willem II stelde aanvallend weinig voor in de eerste helft. De van FC Volendam overgekomen nieuwe spits Gerson Sheotahul lanceerde een slap kopballetje en Said Boutahar zag zijn volley geblokkeerd door het Almelose centrum. Na rust speelden beide ploegen veel feller. Het duel was gelijk een stuk aantrekkelijker, hoewel niet hoogstaand.

In de 60ste minuut redde Aerts bij een inzet van Overtoom nadat een vrije trap van Everton in de muur was geblokt. Heracles claimde daar een strafschop wegens hands van Ibrahim Kargbo. Arbiter Richard Liesveld wilde er niet van weten.

Bij de achterstand nam Willem II meer risico en speelde de ploeg in de slotfase met drie centrumspitsen. De formatie van Alfons Groenendijk dwong de tegenstander wel terug, maar het was meer goede wil dan voetbalkwaliteit. Heracles bleef gemakkelijk overeind en staat nu in het linkerrijtje.