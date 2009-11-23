Verbeek: "Met 4-0 verliezen is geen schande"

Volgens trainer Gertjan Verbeek van Heracles Almelo was het verloren duel bij PSV (4-0) na een half uur gespeeld. De bezoekers moesten toen verder met tien man, na de rode kaart voor Martin Pieckenhagen.

"Met elf tegen elf is het hier al lastig. Als dan onze doelman Martin Pieckenhagen ook nog uit het veld wordt gestuurd houdt het op", aldus Verbeek, die zijn elftal toch een compliment maakte. "We hebben er voor gestreden om de nederlaag draaglijk te houden. Dat is ons gelukt. Met tien man hier met 4-0 verliezen is geen schande."

"Ik dacht dat we het eerste halve uur redelijk overeind zijn gebleven", stelt de oefenmeester. "Natuurlijk was PSV dreigend. Toch kwamen wij er af en toe ook aardig uit. In die fase hebben we het goed gedaan."

Harde uitspraken over de rode kaart deed Verbeek niet, evenals PSV-trainer Fred Rutten. Beiden zeiden in hun eerste waarneming niks bijzonders aan de actie van de Duitse keeper tegen PSV-spits Ola Toivonen te hebben gezien.