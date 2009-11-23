Live voetbal 3

Verbeek: "Met 4-0 verliezen is geen schande"

0 reacties
Ger
23 november 2009, 00:00

Volgens trainer Gertjan Verbeek van Heracles Almelo was het verloren duel bij PSV (4-0) na een half uur gespeeld. De bezoekers moesten toen verder met tien man, na de rode kaart voor Martin Pieckenhagen.

"Met elf tegen elf is het hier al lastig. Als dan onze doelman Martin Pieckenhagen ook nog uit het veld wordt gestuurd houdt het op", aldus Verbeek, die zijn elftal toch een compliment maakte. "We hebben er voor gestreden om de nederlaag draaglijk te houden. Dat is ons gelukt. Met tien man hier met 4-0 verliezen is geen schande."

"Ik dacht dat we het eerste halve uur redelijk overeind zijn gebleven", stelt de oefenmeester. "Natuurlijk was PSV dreigend. Toch kwamen wij er af en toe ook aardig uit. In die fase hebben we het goed gedaan."

Harde uitspraken over de rode kaart deed Verbeek niet, evenals PSV-trainer Fred Rutten. Beiden zeiden in hun eerste waarneming niks bijzonders aan de actie van de Duitse keeper tegen PSV-spits Ola Toivonen te hebben gezien.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz van PSV en Bas Nijhuis

Bosz weigert Nijhuis de hand te schudden na Utrecht - PSV

  • di 23 december, 07:55
  • 23 dec. 07:55
Jaden Slory

Officieel: Slory tekent nieuw contract bij Feyenoord en maakt seizoen af bij Go Ahead Eagles

  • ma 22 december, 15:07
  • 22 dec. 15:07
Sami Ouaissa krijgt rood bij NEC - Ajax van Allard Lindhout

Rode kaart Ouaissa tegen Ajax geseponeerd

  • ma 22 december, 13:34
  • 22 dec. 13:34
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Heracles

PSV
4 - 0
Heracles Almelo
Gespeeld op 22 nov. 2009
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2009/2010

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
PEC
17
-17
19
15
Telstar
17
-7
15
16
Volendam
17
-12
14
17
Heracles
17
-18
14
18
NAC
17
-10
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel