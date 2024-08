Marokko wilde Gerets als bondscoach

Eric Gerets was een belangrijke kandidaat om bondscoach van Marokko te worden. De Belg kon een contract voor 4,5 jaar tekenen bij het Afrikaanse land, maar moest bedanken voor de eer. Zijn Arabische club Al-Hilal wilde hem niet afstaan en zag ook een dubbelfunctie, zoals Dick Advocaat heeft bij België en AZ, niet zitten.

"Ik heb de dubbele baan overwogen, maar dat ligt moeilijk. De voorzitter-prins loopt er niet warm voor", zegt Gerets in Het Laatste Nieuws. "Met de prins heb ik wel een vriend voor het leven gevonden. Hij laat ook geen gelegenheid voorbijgaan om dat te tonen. Daar horen ook dure geschenken bij. Zo gaf hij mij al eens een auto."

Bij Al-Hilal is men zó tevreden over Gerets, dat de Belg een nieuw contract tegemoet kan zien. "Al-Hilal wil graag mijn contract openbreken, maar dat wil ik liever rustig bekijken. Ik ben in principe van plan mijn contract tot 2011 uit te doen."

Gerets verruilde afgelopen zomer Olympique Marseille voor Al-Hilal. Eerder zat de voormalig Belgisch international onder meer jarenlang op de bank bij PSV.