Modric leidt Spurs bij rentree naar zege

Roland
28 december 2009, 15:47   Bijgewerkt: 15:58

De terugkeer van Luka Modric in de basisformatie van Tottenham Hotspur is niet ongemerkt voorbij gegaan. De Kroaat, die vier maanden uit de roulatie was met een gebroken scheenbeen, hielp zijn elftal maandag langs West Ham.

Modric opende al na elf minuten de score, door een voorzet van Aaron Lennon binnen te werken. Tottenham kreeg vervolgens een handvol kansen om de score uit te breiden, maar West Ham-keeper Green en het houtwerk zaten de thuisploeg dwars. Pas tien minuten voor tijd maakte Jermain Defoe, die in het verleden nog voor West Ham speelde, aan alle onzekerheid een eind door de 2-0 te maken.

Tottenham Hotspur stijgt door de eenvoudige overwinning naar de vierde plaats in de Engelse Premier League, twee punten boven Aston Villa. De ploeg uit Birmingham speelt dinsdag op eigen veld tegen Liverpool, dat zevende staat.

Spurs - West Ham

Tottenham Hotspur
2 - 0
West Ham United
Gespeeld op 28 dec. 2009
Competitie: Premier League
Seizoen: 2009/2010

Luka Modric

Luka Modric
AC Milan
Team: Milan
Leeftijd: 40 jaar (9 sep. 1985)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Milan
22
1
2024/2025
Real Madrid
35
2
2023/2024
Real Madrid
32
2
2022/2023
Real Madrid
33
4

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
12
Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton
24
2
31
14
Spurs
24
2
29
15
Crystal Palace
24
-4
29
16
Leeds
24
-11
26

