Modric leidt Spurs bij rentree naar zege

De terugkeer van in de basisformatie van Tottenham Hotspur is niet ongemerkt voorbij gegaan. De Kroaat, die vier maanden uit de roulatie was met een gebroken scheenbeen, hielp zijn elftal maandag langs West Ham.

Modric opende al na elf minuten de score, door een voorzet van Aaron Lennon binnen te werken. Tottenham kreeg vervolgens een handvol kansen om de score uit te breiden, maar West Ham-keeper Green en het houtwerk zaten de thuisploeg dwars. Pas tien minuten voor tijd maakte Jermain Defoe, die in het verleden nog voor West Ham speelde, aan alle onzekerheid een eind door de 2-0 te maken.

Tottenham Hotspur stijgt door de eenvoudige overwinning naar de vierde plaats in de Engelse Premier League, twee punten boven Aston Villa. De ploeg uit Birmingham speelt dinsdag op eigen veld tegen Liverpool, dat zevende staat.