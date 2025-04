Blessure Dempsey valt mee, WK haalbaar

Goed nieuws voor Fulham en de nationale ploeg van de Verenigde Staten: de kruisband van Clint Dempsey is niet gescheurd. Een scan wees dinsdag uit dat er alleen lichte schade is aan de kniebanden van de 26-jarige aanvaller. Een operatie is niet noodzakelijk en zijn deelname aan het WK komt vooralsnog niet in gevaar.

"Op dit moment lijkt het er op dat Clint dit seizoen nog kan voetballen", laat Fulham weten in een verklaring. "Clint gaat hij hard werken aan zijn herstel."

De Amerikaanse bondscoach Bob Bradley is opgelucht. "Vooral het feit dat hij niet geopereerd hoeft te worden, is heel positief. We gaan er vanuit dat hij tijdens het WK van komende zomer een belangrijk onderdeel van ons team kan zijn."

Dempsey is één van de smaakmakers van Team USA. Mede dankzij hem bereikte de ploeg vorig jaar, ten koste van Spanje, de finale van de Confederations Cup.