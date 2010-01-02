Live voetbal

Iniesta mag training hervatten bij Barça

Roland
2 januari 2010, 08:00

FC Barcelona hoeft Andrés Iniesta niet lang meer te missen. De middenvelder is hersteld van een dijbeenblessure en heeft van de medische staf groen licht gekregen om de training te hervatten. Iniesta miste door zijn kwetsuur onder meer de finale van het WK clubs tegen Estudiantes, twee weken geleden. Barça won dat duel met 2-1.

Iniesta sluit na het weekend vermoedelijk aan bij de selectie van trainer Josep Guardiola. De competitiewedstrijd tegen Villarreal, vanavond, komt voor hem nog te vroeg. Mogelijk kan hij acht dagen later wel meedoen in het uitduel met Tenerife.

Andrés Iniesta Luján

Andrés Iniesta Luján
Emirates Club
Team: Emirates
Leeftijd: 41 jaar (11 mei 1984)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Emirates
20
5
2023
Vissel Kobe
4
0
2022
Vissel Kobe
24
2
2021
Vissel Kobe
23
6

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
23
31
57
3
Atlético
23
20
45
4
Villarreal
21
16
42
5
Betis
23
9
38

Complete Stand

