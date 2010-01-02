Iniesta mag training hervatten bij Barça

FC Barcelona hoeft Andrés Iniesta niet lang meer te missen. De middenvelder is hersteld van een dijbeenblessure en heeft van de medische staf groen licht gekregen om de training te hervatten. Iniesta miste door zijn kwetsuur onder meer de finale van het WK clubs tegen Estudiantes, twee weken geleden. Barça won dat duel met 2-1.

Iniesta sluit na het weekend vermoedelijk aan bij de selectie van trainer Josep Guardiola. De competitiewedstrijd tegen Villarreal, vanavond, komt voor hem nog te vroeg. Mogelijk kan hij acht dagen later wel meedoen in het uitduel met Tenerife.