Chamakh praat met Arsenal, Liverpool en Spurs

10 februari 2010, 18:49   Bijgewerkt: 19:23
Ger | Redacteur

Marouane Chamakh heeft de clubs in de Premier League voor het uitzoeken. De spits van Girondins Bordeaux heeft inmiddels met drie Engelse clubs gesproken over een mogelijk dienstverband.

De 26-jarige Chamakh staat onder meer op de verlanglijst van Arsenal. Afgelopen zomer wilde de Londense club de Marokkaan al overnemen van Bordeaux, maar een transfer ketste destijds af. Volgens geruchten in de Engelse media vertrekt hij na dit seizoen wel naar de werkgever van Oranje-international Robin van Persie. Een transfersom zit Arsenal dan niet in de weg. Chamakh is aan het einde van deze voetbaljaargang transfervrij.

"Sommige mensen zeggen dat ik al heb getekend bij Arsenal, maar dat is niet waar. Het klopt dat ik contacten heb met een aantal Engelse clubs waaronder Arsenal, maar er is nog geen deal", aldus Chamakh woensdag op een persconferentie. De spits liet ook weten dat hij met Liverpool en Tottenham Hotspur heeft gesproken. Hij leidde Bordeaux afgelopen seizoen met dertien treffers naar het kampioenschap in Frankrijk.

M. Chamakh

M. Chamakh
Leeftijd: 42 jaar (10 jan. 1984)

