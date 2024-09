Portsmouth moet wachten met verkoop spelers

De Engelse voetbalbond FA maakt geen uitzondering voor Portsmouth. De hekkensluiter van de Premier League zit in financiële nood en wil graag buiten de transferperiode een aantal spelers verkopen, maar dat mag niet van de FA.

Portsmouth verkeert al tijden in noodweer. De club heeft een totale schuld van meer dan 60 miljoen pond (bijna 70 miljoen euro) bij onder meer de belastingdienst. Oud-eigenaar Alexander Gajdamak heeft nog 28 miljoen pond tegoed van de club. Daarnaast lijkt degradatie met acht punten achterstand op een veilige plek onafwendbaar voor Pompey.

De verkoop van de twee begeerde middenvelders Nadir Belhadj en Kevin Prince-Boateng zou de last moeten verlichten voor Portsmouth, maar pas in de zomer kan er dus weer geld in het laatje komen.