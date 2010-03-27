Olympique Lyon houdt koplopers in het vizier

Olympique Lyon heeft zich gehandhaafd in het gevecht om de Franse landstitel. Door een 2-0 thuisoverwinning op rode lantaarndrager Grenoble steeg l’OL van de zesde naar de vierde plek in de Ligue 1. De achterstand op koploper Girondins Bordeaux is twee punten, maar die club kwam tot nu toe wel twee maal minder in actie dan Lyon.

Voormalig Feyenoorder Michel Bastos opende vlak na rust de score voor Lyon. Door een rode kaart van Bostjan Cesar speelden de bezoekers de laatste vijftien minuten met een man minder, waarvan de thuisclub in blessuretijd optimaal profiteerde. Via Cesar Delgado werd het uiteindelijk 2-0 in Zuidoost-Frankrijk.