Live voetbal 2

Olympique Lyon houdt koplopers in het vizier

27 maart 2010, 18:54
0 reacties
Photo of Rahied
Rahied | Redacteur

Olympique Lyon heeft zich gehandhaafd in het gevecht om de Franse landstitel. Door een 2-0 thuisoverwinning op rode lantaarndrager Grenoble steeg l’OL van de zesde naar de vierde plek in de Ligue 1. De achterstand op koploper Girondins Bordeaux is twee punten, maar die club kwam tot nu toe wel twee maal minder in actie dan Lyon.

Voormalig Feyenoorder Michel Bastos opende vlak na rust de score voor Lyon. Door een rode kaart van Bostjan Cesar speelden de bezoekers de laatste vijftien minuten met een man minder, waarvan de thuisclub in blessuretijd optimaal profiteerde. Via Cesar Delgado werd het uiteindelijk 2-0 in Zuidoost-Frankrijk.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Timber Marseille

Timber en De Lange krijgen opmerkelijke straf bij Marseille

  • wo 6 mei, 18:41
  • 6 mei 18:41
  • 3
Feyenoord-spelers Oussama Targhalline en Anis Hadj Moussa

Feyenoord krijgt niet alleen voor Hadj Moussa telefoontjes uit Frankrijk

  • di 12 mei, 13:12
  • 12 mei 13:12
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Lyon - Grenoble

Olympique Lyonnais
2 - 0
Grenoble
Gespeeld op 27 mrt. 2010
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2009/2010

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
2
Lens
33
27
67
3
Lille
33
17
61
4
Lyon
33
17
60
5
Rennes
33
11
59
6
Marseille
33
16
56

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws