Ajax-Feyenoord 17-11, Jol versus Been 2-1

Met zeventien KNVB-bekers is Ajax recordhouder in het nationale bekertoernooi, dat stamt uit 1899. De Amsterdamse ploeg kon in 2007 voor de laatste keer pronken met de 'Dennenappel'. AZ werd destijds na strafschoppen verslagen (8-7). Ajacied Demy de Zeeuw speelde toen nog bij de club uit Alkmaar.

{image[258176][right-half][beker feest slingers]}Feyenoord is op de lijst van bekerwinnaars de nummer twee met elf triomfen. In 2008, onder de huidige bondscoach Bert van Marwijk, zegevierde de Rotterdamse ploeg voor het laatst. Roda JC werd in de finale met 2-0 verslagen. De huidige selectie telt nog tien spelers die bij dat feestje op de Coolsingel van de partij waren.

Ajax en Feyenoord kwamen één keer eerder tegen elkaar uit in de finale van het KNVB-bekertoernooi. In 1980 won de Rotterdamse ploeg met 3-1 in de Kuip van de grote rivaal. In totaal namen Ajax en Feyenoord het elf keer tegen elkaar op in het nationale bekertoernooi. Feyenoord won zeven keer, Ajax vier keer.

{image[252480][left-half][De Beker Amstel Cup]}Trainer Martin Jol van Ajax heeft op zijn erelijst twee KNVB-bekers staan. In 1975 won hij als 19-jarige speler van FC Den Haag in de finale met 1-0 van FC Twente. Als coach leidde de 54-jarige coach in 1997 Roda JC naar de eindzege. In de finale versloegen de Limburgers destijds sc Heerenveen met 4-2. De huidige Feyenoorder Jon Dahl Tomasson was toen in dienst van de Friese club.

Mario Been van Feyenoord wacht als trainer nog op zijn eerste succes op het hoogste niveau. De 46-jarige coach, die in 2006 met Excelsior kampioen werd van de eerste divisie, veroverde in 1984 als speler met Feyenoord de dubbel. In de finale van het nationale bekertoernooi werd Fortuna Sittard in dat succesvolle jaar, met name dankzij de inbreng van Johan Cruijff, met 1-0 verslagen.