Huntelaar: "Ik geloof nog steeds in basisplaats"

Klaas-Jan Huntelaar moest in de oefenwedstrijd tegen Hongarije (6-1) wederom genoegen nemen met een invalbeurt. De aanvaller van AC Milan zag vanaf de bank dat zijn concurrent Robin van Persie de eerste treffer van Nederland scoorde.

"Natuurlijk speel ik het liefst vanaf het begin. Da's duidelijk", zegt Huntelaar tegen FCUpdate.nl. De oud-Ajacied leek aanvankelijk met Dirk Kuyt te moeten strijden om de plek centraal in de aanval, maar inmiddels is Van Persie de eerste keus in Oranje. Voor Huntelaar rest slechts een rol als reserve. Ook tegen Mexico en Ghana beleefde hij het eerste fluitsigaal vanaf de bank.

"Ik geloof nog steeds in een basisplaats, al besef ik uiteraard wel dat het niet gemakkelijk gaat worden. Van Persie is natuurlijk een uitstekende speler", aldus Huntelaar. "Aan de andere kant heb ik me tijdens de tweede seizoenshelft goed laten zien bij AC Milan. Ik wil dat niveau doortrekken naar Oranje en wie weet wat er dan nog mogelijk is. Ik zal iedere kans grijpen."