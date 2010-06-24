Live voetbal 8

Slowakije stunt en schakelt Italië uit

0 reacties
Stijn
24 juni 2010, 17:52   Bijgewerkt: 18:23

Wereldkampioen Italië mag naar huis. Er moest gewonnen worden van Slowakije, maar in Johannesburg werd er na een zinderend slot met 3-2 verloren. Hierdoor eindigt Italië als laatste in de groep en is Slowakije vrijwel zeker de tegenstander van Nederland in de achtste finale.

Het enige wapenfeit van Italië in de eerste helft kwam van nota bene de Slowaakse verdediger Skrtel, die de bal bijna in eigen doel kopte. Gattuso schopte ook bijna Zdeno Strba uit de wedstrijd, maar meer zat er niet in. Slowakije scoorde van grote afstand op slag van rust nog bijna de tweede goal.

Italië was verslagen. Dacht iedereen. Maar we hebben het hier over Italië, dat nooit verslagen is, behalve als de wedstrijd echt afgelopen is. Hoe slecht de Italianen ook speelden, toch combineerden ze zich met tien minuten te spelen door de verdediging. Keeper Mucha wist de eerste inzet nog te keren, maar Antonio Di Natale was scherp en schoot de 2-1 binnen. Met nog een kleine tien minuten te gaan was alles weer mogelijk. Di Natale dacht de gelijkmaker te scoren, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch kwamen er plotseling krachten los bij de Italianen die we het hele toernooi nog niet gezien hebben. Niet dat alle passes nu wel aankwamen, maar de wil en het geloof waren er wel.

En Slowakije? Dat speelt vrijwel zeker maandag tegen Nederland. Een team dat de mannen van Bert van Marwijk moeten kunnen verslaan, maar de Slowaken hebben tegen Italië bewezen gevaarlijk te zijn. Zeker als er zonder de druk van de eerste twee wedstrijden, onbevangen wordt gespeeld. Oranje is gewaarschuwd.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gennaro Gattuso tijdens een persconferentie als bondscoach van Italië

Gattuso: 'Als Italië zich niet plaatst voor het WK, emigreer ik'

  • wo 15 oktober, 18:12
  • 15 okt. 18:12
Ajax-trainer John Heitinga

Emile Schelvis (Ziggo Sport) uit tijdens Italië - Israël openlijk kritiek op John Heitinga

  • wo 15 oktober, 14:40
  • 15 okt. 14:40
Italiaanse jeugdtalenten trainen met piratenlapjes voor hun oog

Italiaanse jeugdtalenten trainen met piratenlapjes voor hun oog

  • wo 8 oktober, 14:50
  • 8 okt. 14:50
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Slowakije - Italië

3 - 2
Gespeeld op 24 jun. 2010
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: Zuid-Afrika 2010

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel