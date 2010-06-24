Slowakije stunt en schakelt Italië uit

Wereldkampioen Italië mag naar huis. Er moest gewonnen worden van Slowakije, maar in Johannesburg werd er na een zinderend slot met 3-2 verloren. Hierdoor eindigt Italië als laatste in de groep en is Slowakije vrijwel zeker de tegenstander van Nederland in de achtste finale.

Het enige wapenfeit van Italië in de eerste helft kwam van nota bene de Slowaakse verdediger Skrtel, die de bal bijna in eigen doel kopte. Gattuso schopte ook bijna Zdeno Strba uit de wedstrijd, maar meer zat er niet in. Slowakije scoorde van grote afstand op slag van rust nog bijna de tweede goal.

Italië was verslagen. Dacht iedereen. Maar we hebben het hier over Italië, dat nooit verslagen is, behalve als de wedstrijd echt afgelopen is. Hoe slecht de Italianen ook speelden, toch combineerden ze zich met tien minuten te spelen door de verdediging. Keeper Mucha wist de eerste inzet nog te keren, maar Antonio Di Natale was scherp en schoot de 2-1 binnen. Met nog een kleine tien minuten te gaan was alles weer mogelijk. Di Natale dacht de gelijkmaker te scoren, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch kwamen er plotseling krachten los bij de Italianen die we het hele toernooi nog niet gezien hebben. Niet dat alle passes nu wel aankwamen, maar de wil en het geloof waren er wel.

En Slowakije? Dat speelt vrijwel zeker maandag tegen Nederland. Een team dat de mannen van Bert van Marwijk moeten kunnen verslaan, maar de Slowaken hebben tegen Italië bewezen gevaarlijk te zijn. Zeker als er zonder de druk van de eerste twee wedstrijden, onbevangen wordt gespeeld. Oranje is gewaarschuwd.