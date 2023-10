Duitsland met fitte selectie tegen Spanje

Bondscoach Joachim Löw van Duitsland beschikt woensdag voor de halve finale van het WK tegen Spanje over een vrijwel fitte selectie. Maandag trainden middenvelder Sami Khedira en aanvaller Cacau nog wel apart van de groep, maar alleen over het meespelen van de laatste bestaat nog enige twijfel.

De halve finale op het WK in Zuid-Afrika is een herhaling van de eindstrijd van twee jaar eerder tijdens het EK in Oostenrijk en Zwitserland. Spanje won destijds met 1-0. Middenvelder Thomas Müller is voor de ontmoeting met Spanje geschorst. Hij wordt waarschijnlijk vervangen door Piotr Trochowski of Toni Kroos.