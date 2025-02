Jol: "We zien het wel met Suarez tegen PAOK"

Trainer Martin Jol heeft bij Ajax inmiddels weer de beschikking over zijn volledige selectie. De spelers die meededen aan het WK, zijn allemaal weer terug. De Uruguayaanse aanvaller Luis Suarez sloot maandag als laatste aan op het trainingsveld.

Jol rekent erop dat zijn aanvoerder woensdag meedoet tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. "Of hij negentig minuten kan spelen? Als hij na zestig minuten neerstort, zien we het wel", grapte de coach. "Als jongens later in de voorbereiding instromen, is het altijd wat onrustiger en nerveuzer dan anders."

Oranje-keeper Maarten Stekelenburg verdedigt woensdag het doel. "De vakantie was kort, maar ik ben er klaar voor", aldus de sluitpost. "De jongens die terug zijn van het WK, zijn gefocust. Als iedereen dat is, zit het goed."

PAOK beleeft een onrustige periode. Pavlos Dermitzakis verving vorige week de ontslagen trainer Mario Beretta. "Zoiets zorgt voor onrust", zei Jol, die PAOK niet onderschat. "Vooral thuis is PAOK sterk. Een goed collectief."