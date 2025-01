Robben: "Droomscenario is nog intact"

Zijn WK leek voorbij, toen hij in de slotfase van de oefenwedstrijd tegen Hongarije een hamstringblessure opliep. Oranje reisde naar Zuid-Afrika zonder Arjen Robben, omdat hij een intensief herstelprogramma af moest werken om nog in actie te kunnen komen op het WK. Inmiddels is dat allemaal achter de rug en is Oranje met een topfitte Robben op weg naar de titel. "Alles is nu geoorloofd."

Terugblikken doet Robben niet meer. De wedstrijd tegen Hongarije, het hakballetje waarbij hij zijn hamstring blesseerde, zijn herstelprogramma bij Dick van Toorn en de individuele trainingen in Zuid-Afrika: alles is verleden tijd voor de aanvaller van Bayern München. “Op een gegeven moment sluit je die periode af”, zegt hij tegen FCUpdate.nl. “Ik kijk nu alleen maar vooruit, naar de halve finale tegen Uruguay. Tegen Kameroen en Slowakije was ik niet helemaal vrij in mijn hoofd, nu wel. Met de vorm zit het ook wel goed. Tegen Brazilië was ik niet beslissend voor het elftal, maar voor mijn gevoel heb ik wel een goede tweede helft gespeeld. Bovendien heb ik de negentig minuten vol kunnen maken, voor het eerst sinds lange tijd.”

Hij traint nu wel iets anders dan in de eerste weken van dit WK, vertelt Robben. “Toen ik net in Zuid-Afrika aangekomen was en toeleefde naar de wedstrijden tegen Kameroen en Slowakije, wilde ik mezelf tijdens de trainingen echt testen. Ik trainde keihard, om er zeker van te zijn dat mijn hamstring in orde was. Nu doe ik het iets rustiger aan, ik hoef mezelf niet meer te testen. Rusten en herstellen is nu belangrijker dan trainen.”

Ozil

Uruguay, daarna Spanje of Duitsland: het gedroomde goud lonkt. Daar moet alles voor wijken. Op de vraag of Robben het prima zou vinden om dankzij een schwalbe van hem de titel binnen te halen, lacht hij. “Dat hebben we hopelijk niet nodig”, zei hij ten slotte. Om er na enig aandringen aan toe te voegen: “Alles is geoorloofd om wereldkampioen te worden, dat zag je ook bij de handsbal van Suarez tegen Ghana. We zijn hier niet om de Fair Play-prijs te winnen. Het gaat om de wereldtitel.”