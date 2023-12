FC Utrecht haalt Celtic door gehaktmolen

De dubbele ontmoeting met Celtic in de play-off van de Europa League zal voor altijd met gouden letters in de geschiedenisboeken van FC Utrecht staan. In de eigen Galgenwaard schoot de ploeg van coach Ton du Chatinier uit zijn slof tegen de Schotse topclub. Dankzij de 4-0 zege is niet het grote Celtic, maar FC Utrecht door naar de groepsfase. Ricky van Wolfswinkel scoorde drie keer.

Uit 2-0 verliezen, dat is zo'n beetje het slechtst denkbare resultaat in een heenduel van een Europese ontmoeting. Weinig mensen gaven FC Utrecht daarom écht een kans in de return tegen Celtic, na het 2-0 verlies in Glasgow vorige week.

Dries Mertens was op slag van rust zelf dicht bij de 3-0. Zijn inzet, op aangeven van Van Wolfswinkel, belandde via de stuit echter op de bovenkant van de lat.

De voorsprong van FC Utrecht was zeker niet onverdiend, want Celtic bakte er echt helemaal niets van in de regenachtige Domstad. De Schotten hebben nog de naam en faam van een Europese grootmacht, maar zijn in feite weinig meer dan een verzameling beperkte voetballers. Telkens als FC Utrecht even aanzette, vooral met korte combinaties over de grond, waren de logge Schotten gezien.

Toen invaller Barry Maguire er na ruim een uur spelen zelfs 4-0 van maakte, was het feest in de Galgenwaard helemaal compleet. Voor het eerst sinds het seizoen 2004/2005 gaat FC Utrecht weer de groepsfase van de Europa League, dat toen nog de UEFA Cup heette, in. En dat dankzij een 4-0 zege op het grote Celtic. Deze regenachtige donderdagavond zal in Utrecht en omstreken niet snel vergeten worden.