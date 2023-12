Feyenoord op tijd wakker tegen FC Utrecht

Een wedstrijd met twee gezichten. Het is een cliché, maar zo kan het duel in de Kuip tussen Feyenoord en FC Utrecht het beste beschreven worden. Eén helft lang deelde FC Utrecht de lakens uit in Rotterdam, met een 0-1 voorsprong als logisch gevolg. Na de pauze kantelde een herboren Feyenoord de wedstrijd volledig: 3-1.

Dat Feyenoord het aanvankelijk moeilijk had tegen FC Utrecht, was geen verrassing. Kwalitatief doet Utrecht dit seizoen op papier niet veel onder voor Feyenoord en bovendien zat de ploeg van coach Ton du Chatinier, na vier goede resultaten in Europa op rij, al in een goede 'flow'. Feyenoord daarentegen sloot de voorbereiding af met louter nederlagen. Weliswaar tegen goede ploegen als Real Mallorca (0-1), Benfica (1-4) en Aston Villa (1-3), maar toch. Verliezen is nooit prettig.

De Rotterdammers gaven FC Utrecht hierna geen moment meer de kans om terug in de wedstrijd te komen. In plaats van achterover te leunen en de 2-1 te koesteren, ging Feyenoord zelfs op zoek naar een derde goal. Die kwam er ook, een kwartier voor tijd. Leroy Fer kopte een perfect genomen vrije trap van de pas 19-jarige invaller Jerson Cabral, die sowieso een prima indruk maakte, feilloos binnen.