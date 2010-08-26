Ook Inter strijdt om Mascherano

FC Barcelona krijgt in de strijd om Javier Mascherano concurrentie van Internazionale. De Italiaanse Champions League-houder was al langer geïnteresseerd in de Argentijnse middenvelder, maar heeft nu ook een bod neergelegd bij Liverpool. Dat bevestigt Inter's technisch directeur Marco Branca donderdag.

"Ik heb dinsdag per fax een bod verstuurd naar Liverpool. We wachten op een antwoord", aldus Branca in The Sun. "We hebben nog niet met de speler gepraat, omdat we eerlijk willen handelen. We willen Liverpool niet ontevreden maken."

De Inter-directeur verzekert dat het om een serieus bod gaat. Eerder bood FC Barcelona vijftien miljoen euro, terwijl Liverpool het dubbele vraagt. De grootmacht uit Milaan lijkt wel te willen voldoen aan de eisen van de Engelsen. "We hebben een zeer goed bod gedaan, dat nabij de vraagprijs ligt", aldus Branca.

Mascherano wil vertrekken uit Liverpool. De 28-jarige international speelde in de laatste competitiewedstrijd van zijn club tegen Manchester City (3-0 verlies) al niet mee, omdat hij volgens trainer Roy Hodgson met zijn hoofd bij andere clubs zat.