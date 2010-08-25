Live voetbal 6

Van der Velden en Swerts niet naar Kazachstan

0 reacties
Ger
25 augustus 2010, 10:13

AZ-trainer Gertjan Verbeek is met 21 spelers afgereisd naar Kazachstan voor het treffen van donderdag in de voorronde van de Europa League met FK Aktobe. De Alkmaarders zijn woensdagochtend vanaf Schiphol vertrokken. De zieke Nick van der Velden moest afhaken. Ook Gill Swerts is niet meegereisd.

In Kazachstan verdedigt AZ een 2-0 voorsprong. Het duel in Kazachstan begint donderdag om 21.00 uur plaatselijke tijd, dan is het 18.00 uur in Nederland. Bij een goed resultaat plaatst AZ zich voor de groepsfase van de Europa League, die op 16 september van start gaat.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jizz Hornkamp heracles AZ

Heracles bevestigt 'absolute recordtransfer' Hornkamp naar AZ

  • Gisteren, 20:16
  • Gisteren, 20:16
Jizz Hornkamp van Heracles Almelo

'Heracles vindt opvolger Hornkamp mogelijk bij AZ: Zeefuik kandidaat in Almelo'

  • Gisteren, 19:34
  • Gisteren, 19:34
'Jizz Hornkamp doorstaat keuring en tekent voor 4,5 jaar bij AZ'

'Jizz Hornkamp doorstaat keuring en tekent voor 4,5 jaar bij AZ'

  • Gisteren, 16:27
  • Gisteren, 16:27
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Aktobe - AZ

FH Aktobe
2 - 1
AZ
Gespeeld op 26 aug. 2010
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2010/2011

Meer info

Gill Swerts

Gill Swerts
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (23 sep. 1982)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
6
10
15
2
Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
6
7
14
5
Freiburg
6
6
14
6
Ferencváros
6
5
14
7
Braga
6
5
13
8
Porto
6
4
13
9
Stuttgart
6
7
12
10
Roma
6
5
12
11
Nottm Forest
6
5
11
12
Fenerbahçe
6
4
11
13
Bologna
6
4
11
14
Plzeň
6
4
10
15
Panathinaikos
6
2
10
16
Genk
6
1
10
17
Crvena zvezda
6
0
10
18
PAOK
6
3
9
19
Celta
6
3
9
20
Lille
6
3
9
21
Young Boys
6
-4
9
22
Brann
6
-1
8
23
Ludogorets
6
-3
7
24
Celtic
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
Basel
6
-1
6
27
FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead
6
-6
6
29
Sturm
6
-4
4
30
Feyenoord
6
-6
3
31
Salzburg
6
-6
3
32
Utrecht
6
-6
1
33
Rangers
6
-8
1
34
Malmö
6
-9
1
35
Maccabi TA
6
-16
1
36
Nice
6
-9
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel