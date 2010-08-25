Van der Velden en Swerts niet naar Kazachstan

AZ-trainer Gertjan Verbeek is met 21 spelers afgereisd naar Kazachstan voor het treffen van donderdag in de voorronde van de Europa League met FK Aktobe. De Alkmaarders zijn woensdagochtend vanaf Schiphol vertrokken. De zieke Nick van der Velden moest afhaken. Ook Gill Swerts is niet meegereisd.

In Kazachstan verdedigt AZ een 2-0 voorsprong. Het duel in Kazachstan begint donderdag om 21.00 uur plaatselijke tijd, dan is het 18.00 uur in Nederland. Bij een goed resultaat plaatst AZ zich voor de groepsfase van de Europa League, die op 16 september van start gaat.