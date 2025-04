Rutten laat Bouma starten tegen Sampdoria

Wilfred Bouma start donderdagavond in de basiself van PSV, dat het in de Europa League opneemt tegen Sampdoria. De routinier start voor het eerst - sinds zijn terugkeer bij de Eindhovense club - in de basis. Hij vervangt de geschorste Francisco Rodriguez.

Stanislav Manolev is geblesseerd en wordt vervangen door Atiba Hutchinson. Verder treedt de ploeg van trainer Fred Rutten in de bekende formatie aan.

Opstelling PSV: Isaksson, Pieters, Bouma, Marcelo, Hutchinson, Engelaar, Afellay, Toivonen, Dzsudzsak, Berg en Lens.