Leonardo mag weer meetrainen bij NAC Breda

17 oktober 2010, 12:26   Bijgewerkt: 12:32
Roland | Redacteur

De disciplinaire schorsing van Leonardo bij NAC Breda zit er op. De Braziliaan mag vanaf vandaag weer meetrainen met de selectie. "Leo heeft me aangegeven dat hij weer zijn best zal gaan doen. Zondag traint hij weer mee. Dan zit zijn disciplinaire straf er op", zegt technisch directeur Jeffrey van As tegen BN/ De Stem.

De relatie tussen Leonardo en interim-trainers John Karelse en Gert Aandewiel is de laatste weken flink bekoeld. Het is sowieso de vraag of het nog goed komt, zegt Aandewiel tegenover hetzelfde medium. "Dan zal het nu van de kant van Leo moeten komen, híj moet veranderen in zijn gedrag. Wij hebben alles al wel zo’n beetje geprobeerd." Hij benadrukt dat de gedragsproblemen van Leonardo niet nieuw zijn. "Vorig seizoen, toen Robert Maaskant hier nog trainde, kenden we dezelfde problemen. Alleen vielen ze toen minder op omdat Leo toen minder in actie kwam."

