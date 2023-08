Blom legt Zilina - Spartak stil wegens rellen

Kevin Blom heeft woensdag de Champions League-wedstrijd tussen MSK Zilina en Spartak Moskou voor twintig minuten gestaakt. Wangedrag van de Spartak-fans was daar voor de Nederlandse arbiter de aanleiding toe.

Na zes minuten gooiden de Russische fans vuurwerk op het veld, waarop Blom een afkoelperiode besloot in te gelasten. Ook kwamen er enkele supporters held veld in Slowakije op. Wellicht handelden zij uit protest en woede. Afgelopen weekend werd namelijk hun collega-supporter Yegor Sviridov (28) doodgeschoten bij hevige rellen met een groepering uit het Russische gebied Kaukasus.

Zilina en Spartak komen uit in groep F. In die poule is alles al beslist. Chelsea en Olympique Marseille overwinteren in het miljoenenbal, terwijl Spartak in de Europa League verder moet. Zilina is helemaal uitgeschakeld.