Preud'homme: "Ook Kazan heeft last van kou"

FC Twente werkte woensdag een training af in het Luzhniki Stadion, waar donderdag de Europa League-wedstrijd tegen Rubin Kazan plaatsvindt. Op de persconferentie na afloop werd vooral gesproken over de kou en het wel of niet doorgaan van het duel, waarover morgen om12.00 uur, één uur voor de aftrap, meer bekend wordt.

“We hebben vanavond getraind en de kou ervaren”, zegt Preud’homme op de FC Twente-site. “We hebben veel verhalen gehoord over de speciale omstandigheden, maar nu we hier eenmaal zijn moeten we zorgen dat we er klaar voor zijn om de wedstrijd te spelen. Ook Kazan zal last hebben van de kou, alleen denk ik dat zij er meer aan gewend zijn dan wij. Wij moeten zo goed mogelijk met de situatie omgaan. Wanneer je bij deze weersomstandigheden voetbalt kunnen spelers last krijgen van een branderig gevoel aan de luchtwegen. Dat hebben we ook gerapporteerd aan onze dokter die dit mee heeft genomen tijdens de UEFA Meeting.”

Indien de wedstrijd wordt afgelast, vindt Preud’homme dat er ook gekeken moet worden naar de mogelijke inhaalmomenten. “In deze sfeer kan je wel spreken van een sneeuwbaleffect, want je hebt ook te maken met de Eredivisie”, zegt de Belg. ”Je moet kijken wat de gevolgen zijn voor dit programma. Ik kan niet zeggen of de wedstrijd moet doorgaan of niet. Ik ben geen arts. Het belangrijkste is dat er naar de gevolgen wordt gekeken. Onze dokter kijkt naar de gezondheid van de spelers.”