Late treffer Ribéry helpt Bayern aan winst

Bayern München heeft op het nippertje drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen SC Freiburg. bezorgde de ploeg van trainer Louis van Gaal twee minuten voor het einde de zege: 1-2. Arjen Robben maakte dat feestje niet meer mee op het veld. De Oranje-international moest zich na minder dan een half uur spelen geblesseerd laten vervangen.

Ribéry was in de negende minuut ook al betrokken bij het eerste doelpunt van de bezoekers. Uit een vrije trap van de Fransman kopte Mario Gomez de 0-1 tegen de touwen. Lang kon Bayern niet genieten voor die voorsprong. De door Luiz Gustavo uit het oog verloren Demba Cissé tekende na ruim een kwartier al voor de gelijkmaker. Pas in de slotfase verzekerde Bayern zich alsnog van de volle buit.

Hamburger SV revancheerde zich voor de 6-0 nederlaag bij Bayern een week geleden. Met Ruud van Nistelrooy en Eljero Elia in de basis rolde de ploeg van interim-coach Michael Oenning het arme 1.FC Köln op: 6-2. Beide Nederlanders scoorden niet, Mladen Petric was met drie doelpunten de gevierde man.

Hannover 96, de nummer drie van de ranglijst, maakte geen fout. De thuiswedstrijd tegen TSV 1899 Hoffenheim, vorige week nog te sterk voor koploper Dortmund, werd met 2-0 gewonnen. Bij Hoffenheim stond Ryan Babel in de basis.