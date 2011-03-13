Leverkusen profiteert van nederlaag Dortmund

Bayer Leverkusen heeft de strijd om de titel in de Bundesliga nog niet volledig opgegeven. De ploeg van trainer Jupp Heynckes won zondag de uitwedstrijd tegen subtopper FSV Mainz: 0-1. Renato Augusto maakte acht minuten voor tijd het enige doelpunt.

Dankzij de overwinning verkleinde Leverkusen de achterstand op Borussia Dortmund tot negen punten. De lijstaanvoerder ging zaterdag met 1-0 onderuit tegen 1899 Hoffenheim. In de Bundesliga staan nog acht speelronden op het programma.

Bayern München, van de vertrekkende Nederlandse trainer Louis van Gaal, versloeg zaterdag Hamburger SV met 6-0. Door de nederlaag van Mainz bezet de titelhouder nu de vierde positie.