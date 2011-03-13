Live voetbal 20

Leverkusen profiteert van nederlaag Dortmund

13 maart 2011, 17:46   Bijgewerkt: 17:53

Bayer Leverkusen heeft de strijd om de titel in de Bundesliga nog niet volledig opgegeven. De ploeg van trainer Jupp Heynckes won zondag de uitwedstrijd tegen subtopper FSV Mainz: 0-1. Renato Augusto maakte acht minuten voor tijd het enige doelpunt.

Dankzij de overwinning verkleinde Leverkusen de achterstand op Borussia Dortmund tot negen punten. De lijstaanvoerder ging zaterdag met 1-0 onderuit tegen 1899 Hoffenheim. In de Bundesliga staan nog acht speelronden op het programma.

Bayern München, van de vertrekkende Nederlandse trainer Louis van Gaal, versloeg zaterdag Hamburger SV met 6-0. Door de nederlaag van Mainz bezet de titelhouder nu de vierde positie.

Mainz 05 - Leverkusen

FSV Mainz 05
0 - 1
Bayer Leverkusen
Gespeeld op 13 mrt. 2011
Competitie: Bundesliga
Seizoen: 2010/2011

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
14
Augsburg
9
-9
7
15
St. Pauli
9
-10
7
16
M'gladbach
9
-8
6
17
Mainz 05
9
-7
5
18
Heidenheim
9
-9
5

Complete Stand

