Rooney redt Manchester United tegen West Ham

Manchester United blijft op koers voor de Engelse titel. Er werd met 2-4 van West Ham United gewonnen, maar na ruim een uur spelen stond het nog 2-0 voor de thuisploeg. Wayne Rooney bewees maar weer eens zijn waarde, door drie keer te scoren. Door de overwinning staat Manchester United met acht punten voorsprong op Arsenal bovenaan in de Premier League. Arsenal heeft nog wel twee wedstrijden tegoed.

De wedstrijd werd direct gedomineerd door de koploper, maar het was West Ham United dat op voorsprong kwam. Mark Noble verzilverde de na een handsbal van Patrice Evra gegeven penalty. Niet veel later mocht hij nogmaals vanaf elf meter aanleggen. De vervanger van Edwin van der Sar, Tomasz Kuszczak, was volstrekt kansloos op de prachtig ingeschoten strafschop: 2-0.

In de tweede helft probeerde Manchester de achterstand te verkleinen, maar het stug verdedigende West Ham gaf niet toe. Tot het moment dat Wayne Rooney in de 65e minuut een vrije trap mocht nemen. De spits schoot onberispelijk raak. Niet veel later maakte hij na een geweldige actie de gelijkmaker. De scheidsrechter had nog wat goed te maken en gaf Manchester een penalty cadeau. Rooney faalde niet en scoorde zo zijn derde doelpunt in ongeveer vijftien minuten. Javier Hernandez maakte het karwij vijf minuten voor tijd af.

Manchester United heeft twee verliespunten minder dan Arsenal. De twee rivalen treffen elkaar later dit seizoen nog in Londen.