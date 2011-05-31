Van der Sar krijgt afscheidsduel in ArenA

Ajax biedt oud-doelman Edwin van der Sar een erewedstrijd aan. Het afscheidsduel van de Nederlandse recordinternational vindt plaats op 3 augustus in de Amsterdam ArenA. Op diezelfde dag houdt de landskampioen ook de jaarlijkse Open Dag voor de fans.

Van der Sar zal tijdens zijn 'testimonial' worden uitgezwaaid door een selecte groep oud-collega's. Tussen 1991 en 1999 speelde hij 311 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarna kwam hij uit voor Juventus, Fulham en Manchester United.

Bij die laatste club zwaaide de sluitpost zaterdag op Wembley af in de finale van de Champions League. Daarin was FC Barcelona met 3-1 te sterk.