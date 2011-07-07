'Lijkwagen gearriveerd bij Grolsch Veste'

Zeker twaalf mensen zijn gewond geraakt bij het drama in de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde TC Tubantia. Van de gewonden zouden er enkele slecht aan toe zijn. Gefluisterd wordt dat er zelfs doden gevallen zijn, maar die berichten worden nog nergens bevestigd. Wel meldt RTV Oost dat er een lijkwagen bij het stadion is gearriveerd.

Er is een traumahelikopter in het stadion geland om hulp te bieden aan betrokkenen en ambulances rijden af en aan. Ook brandweer en de ME zijn aanwezig. Voorzitter Joop Munsterman van FC Twente heeft het trainingskamp van zijn club in Zeeland halsoverkop verlaten om de ravage in Enschede met eigen ogen te bekijken.

Het dak van de nieuwe tribune aan de kop van de Grolsch Veste stortte vandaag rond het middaguur in. Naar verluidt begaven twee steunbalken het plotseling.

Foto: Roy Huiskes/ Twitter

