Moisander: "Wil nog graag naar het buitenland"

26 juli 2011, 19:43
0 reacties
Photo of Sweder
Sweder | Redacteur

Niklas Moisander staat voor zijn vierde seizoen bij AZ. De 25-jarige verdediger is inmiddels uitgegroeid tot één van de sterkhouders van de Alkmaarse selectie en werd onder trainer Gertjan Verbeek zelfs tot aanvoerder gebombardeerd. Een eer, zo vindt Moisander, die in de toekomst nog een mooie transfer naar het buitenland hoopt te maken .

"Ik woon nu bijna acht jaar in Nederland en ik zou op een gegeven moment graag in het buitenland spelen", laat Moisander weten. "Ik blijf realistisch. Als het maar een grote competitie is."

"Het is een hele eer om aanvoerder te zijn", gaat de verdediger verder. "Zeker als buitenlandse speler. Ik voel me echt verantwoordelijk." De Fin vindt dan ook dat hij zijn voorbeeldfunctie nog meer moet tonen. "Vorig seizoen heb ik te veel kaarten gepakt. Dat mag niet meer, zeker nu ik een voorbeeld moet zijn."

Moiander is lovend over Verbeek. "Hij heeft me ook gevraagd of ik aanvoerder wilde worden en we praten veel over wat dat inhoudt. Hij is heel eerlijk en dat is goed voor ons." 

Lees ook:
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • Gisteren, 16:40
  • Gisteren, 16:40
  • 12
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Hugo Borst walgt van gedrag Van Persie: ‘Schelden, zeiken, zuigen’

  • Gisteren, 16:03
  • Gisteren, 16:03
  • 9
NEC - Feyenoord

Teruglezen | Hoe Feyenoord wéér kostbare punten verspeelde tegen NEC

  • zo 12 april, 16:40
  • 12 apr. 16:40
  • 7
Niklas Moisander

Niklas Moisander
Leeftijd: 40 jaar (29 sep. 1985)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024
Malmö
2
0
2023
Malmö
10
0
2022
Malmö
8
0
2021
Malmö
9
0

Meer info

