Koster: "Eerste helft was een waarschuwing"

Club Brugge won zondagavond met liefst 5-0 van Westerlo, goed voor de koppositie in de Belgische competitie. Trainer Adrie Koster is blij met de zege, maar toont zich toch ontevreden over de doelpuntloze eerste helft.

"Onze eerste 45 minuten waren heel slecht", aldus de Nederlandse tacticus op de website van Club Brugge. "Zo kan je geen wedstrijd winnen of grip krijgen op de ploeg. We mochten van geluk spreken dat Westerlo geen kansen creëerde, anders had het er bij de rust slechter uitgezien."

"Na de rust was er gelukkig meer agressiviteit en met wat geluk kwam die 1-0 er al vrij snel. Ook bij het tweede doelpunt was er wat geluk gemoeid maar soms mag het eens meezitten. Eigenlijk was de wedstrijd toen gespeeld, vooral omdat Westerlo met tien man kwam te staan", stelt Koster.

"De 5-0 vind ik wel een geflatteerde uitslag. Het is een leuk resultaat voor een eerste competitieduel maar naast de goede dingen uit de tweede helft onthoud ik ook onze zwakke eerste helft. Dat was een waarschuwing om in de toekomst bij de les te blijven. Dat moet ook bij de spelers blijven hangen en we moeten er allemaal lessen uit trekken."