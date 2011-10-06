NAC Breda ruim langs Lokeren in oefenduel

NAC Breda heeft de interlandperiode benut om wat vertrouwen op te doen. De Brabantse club won donderdag een ingelaste oefenwedstrijd tegen het Belgische Lokeren met 4-1. Bij rust was de stand nog 0-1 in het voordeel van de Belgen.

Na de pauze maakten Santi Kolk, Florian Jozefzoon, Roly Bonevacia en Jordy Buijs de goals voor NAC Breda. De treffers vielen in een tijdsbestek van tien minuten.

Bij NAC Breda ontbrak onder meer spits Alex Schalk. De jonge Bredase goalgetter mocht zich deze week voor het eerst in zijn carrière melden bij Jong Oranje.