Live voetbal

NAC Breda ruim langs Lokeren in oefenduel

NAC Breda ruim langs Lokeren in oefenduel
0 reacties
Roland
6 oktober 2011, 16:16

NAC Breda heeft de interlandperiode benut om wat vertrouwen op te doen. De Brabantse club won donderdag een ingelaste oefenwedstrijd tegen het Belgische Lokeren met 4-1. Bij rust was de stand nog 0-1 in het voordeel van de Belgen.

Na de pauze maakten Santi Kolk, Florian Jozefzoon, Roly Bonevacia en Jordy Buijs de goals voor NAC Breda. De treffers vielen in een tijdsbestek van tien minuten.

Bij NAC Breda ontbrak onder meer spits Alex Schalk. De jonge Bredase goalgetter mocht zich deze week voor het eerst in zijn carrière melden bij Jong Oranje.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: AZ neemt na deadline nog afscheid van vleugelspeler

  • za 6 september, 17:08
  • 6 sep. 17:08
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen spreekt schande van 'racistische' Feyenoord-supporters

  • ma 1 september, 22:22
  • 1 sep. 22:22
René van der Gijp John Heitinga

René van der Gijp is het zat en weigert nog naar John Heitinga te kijken

  • ma 1 september, 21:30
  • 1 sep. 21:30
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
R. Union SG
6
11
14
2
Sint-Truiden
6
7
14
3
Mechelen
6
2
11
4
Club Brugge
5
3
10
5
Anderlecht
5
4
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel