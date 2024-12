Van den Brom: "Vitesse ligt op schema"

Vitesse liet zondag tegen PSV zien dat het de weg omhoog bewandelt. Trainer John van den Brom, die met zijn ploeg keurig vijfde staat in de Eredivisie, vindt dat hij 'op schema ligt'.

"We liggen goed op schema", aldus de oefenmeester. Van den Brom legde zijn spelers na afloop in de kleedkamer de vraag voor of ze blij of teleurgesteld waren met een punt. "Niemand kon daar antwoord op geven, dat zegt wel genoeg. Uiteindelijk heb ik wel vrede met een punt."

PSV-trainer Fred Rutten had ook gemengde gevoelens. De Eindhovenaren lieten twee punten liggen, maar dat deden concurrenten Ajax en FC Twente ook. "Ik ga dus met een heel dubbel gevoel weg uit Arnhem", aldus de trainer. "Aangezien andere clubs punten hadden laten liggen, had dit een heel goed weekeinde kunnen worden. Nu blijft het een beetje hetzelfde, alleen AZ loopt uit."