Van Gaal algemeen directeur van Ajax

16 november 2011, 18:35   Bijgewerkt: 21:25

Louis van Gaal maakt een verrassende terugkeer bij Ajax. De oud-trainer van de Amsterdamse club gaat vanaf juli 2012 als algemeen directeur in de ArenA aan de slag. Van Gaal zal samen met Danny Blind en Martin Sturkenboom de nieuwe directie van de landskampioen gaan vormen.

Commissielid Johan Cruijff heeft geen stem gehad in de rentree van de 60-jarige Van Gaal. De raad van commissarissen heeft de knoop doorgehakt in afwezigheid van de clublegende. Woensdagmiddag werd Cruijff schriftelijk op de hoogte gesteld door rvc-voorzitter Steven ten Have. De verhouding tussen de legendarische nummer 14 en de oud-bondscoach van Oranje is zeer slecht.

Van Gaal boekte als trainer grote successen met Ajax. Zo werd onder zijn leiding in 1995 de Champions League gewonnen. In 2004 keerde Van Gaal terug naar Ajax als technisch directeur. Wegens een diepgaand meningsverschil over het technische beleid van de club stapte hij later dat jaar op. Zijn laatste baan was trainer bij Bayern München. Daar werd hij in april van dit jaar ontslagen.

Vorig jaar zei Van Gaal nog niet meer terug te willen keren in de ArenA. "Ik ben tot op het bot beledigd door het toenmalige bestuur", liet hij weten. Op dat besluit komt Van Gaal nu terug. De Amsterdammer kan niet per direct aan zijn nieuwe klus beginnen omdat hij formeel nog onder contract staat bij Bayern München.

Louis van Gaal

Louis van Gaal
Functie: Coach
Leeftijd: 74 jaar (8 aug. 1951)

