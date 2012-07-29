Arsenal maakt slechte beurt in oefenwedstrijd

Arsenal heeft zondag allerminst vertrouwen opgedaan voor het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg van manager Arsene Wenger wist in een oefenduel niet te winnen van FC Kitchee: 2-2.
Arsenal moest tegen de kampioen van Hong Kong tot twee keer toe een achterstand wegwerken. Theo Walcott en de jonge invaller Thomas Eisfeld waren trefzeker voor de Londense equipe.
Twee dagen eerder was Arsenal in een vriendschappelijk treffen met Manchester City ook al onderuit gegaan. In het nationale stadion van Peking zegevierde de kampioen van de Premier League toen met 2-0.
