De Ridder: "Heerenveen voelt als thuiskomen"

Daniël de Ridder is blij met zijn dienstverband bij SC Heerenveen. De vleugelspeler (28), vorig seizoen in Zwitserland actief voor Grasshoppers, tekende in het Abe Lenstra Stadion een contract voor een seizoen met een optie voor nog een jaar.

"Heerenveen voelt een beetje als thuiskomen", zegt de Amsterdammer in De Telegraaf. De Ridder wist trainer Marco van Basten te overtuigen tijdens een korte stage. "Maar tijdens die trainingen kon ik niet alles laten zien, omdat het elftal zich voorbereidde op de duels met Feyenoord en Molde. Heerenveen was wel op de hoogte van mijn goede seizoen bij Grasshoppers. Ik denk dat Heerenveen vooral wilde kijken of ik in fit was."

"Ik probeer nu zo bij de wedstrijdselectie te komen, zal de kleine conditionele achterstand die ik heb, moeten inlopen. Ik ben gretig, maar moet niets overhaasten", aldus De Ridder. "Naast mijn voetballende kwaliteiten hoop ik de ervaring toe te voegen die ik de afgelopen zeven jaar in het buitenland heb opgedaan."