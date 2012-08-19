Live voetbal

Engelse bond wacht op rapport over duw Pardew

19 augustus 2012, 16:29

Alan Pardew moet vrezen voor disciplinaire maatregelen, nadat hij dit weekeinde bij het duel met Tottenham Hotspur een grensrechter een duw heeft gegeven. De manager van Newcastle United werd onmiddellijk na het incident al door scheidsrechter Martin Atkinson van het veld gestuurd.

"Ik heb geen excuus voor wat ik heb gedaan", zei Pardew later. "Het was ongelooflijk stom. Ik heb meteen na de wedstrijd al mijn verontschuldigingen aangeboden. Dat wil ik nu ook graag nog publiekelijk doen. Ik weet niet wat me bezielde."

Wel was er sprake van een vrij onschuldig duwtje. De overkoepelende organisatie FA wilde nog niet reageren. Het wacht eerst het rapport van de arbiter af.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

